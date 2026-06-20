Cina, si incastra col parapendio contro una gru: salvo

Un uomo è rimasto sospeso nel vuoto dopo essere finito con il suo parapendio contro una gru di un cantiere nel Sichuan, in Cina. Impigliato tra le strutture metalliche con la vela durante il volo, il malcapitato è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco e riportato a terra in sicurezza grazie all'uso di un lungo braccio meccanico.