Un uomo è rimasto sospeso nel vuoto dopo essere finito con il suo parapendio contro una gru di un cantiere nel Sichuan, in Cina. Impigliato tra le strutture metalliche con la vela durante il volo, il malcapitato è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco e riportato a terra in sicurezza grazie all'uso di un lungo braccio meccanico.
Prossimi video
Partenone, finito restauro: frontone libero dopo 220 anni
Mondo
Spagna, moglie di Sanchez a processo: passaporto ritirato
Mondo
Incendio in resort a Santo Domingo, morta un'italiana
Mondo
Libano, ancora raid israeliani nonostante cessate il fuoco
Mondo
Cina, si incastra col parapendio contro una gru: salvo
Mondo
Incidente ferroviario a Monaco, vagoni giù da un ponte
Mondo
Gaza, colpito condominio: siamo civili, qual è nostra colpa?
Mondo