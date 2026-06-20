Incidente ferroviario a Monaco, vagoni giù da un ponte

A Monaco di Baviera due treni merci si sono scontrati causando il deragliamento e la caduta di due vagoni da un ponte su Schleissheimer Strasse. Nell'incidente ferroviario una persona è rimasta ferita in modo grave. Circa 60 soccorritori sono intervenuti sul posto e la polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e isolato la zona per consentire il recupero dei vagoni.