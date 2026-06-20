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Partenone, finito restauro: frontone libero dopo 220 anni

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Si è concluso il restauro del frontone occidentale del Partenone, che torna visibile per la prima volta in oltre 220 anni nella configurazione più completa. L'intervento, avviato nel 2017, ha previsto l'integrazione di nuovi elementi in marmo per ricostruire le parti mancanti della struttura. Il progetto, definito "storico" dal Ministero della Cultura greco, rappresenta una delle tappe più significative del lungo programma di conservazione dell'Acropoli di Atene.

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