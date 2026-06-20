Incendio in resort a Santo Domingo, morta un'italiana

Francesca Valentino, 46 anni, è morta dopo aver inalato il monossido di carbonio sprigionato dall'incendio che ha devastato il resort Viva Dominicus Beach a Santo Domingo. La donna, già evacuata dalla struttura, ha accusato un malore in spiaggia ed è stata ricoverata d'urgenza, ma è deceduta poche ore dopo. Il rogo ha provocato almeno altri 9 feriti e l'evacuazione di 1.700 turisti, tra cui 285 italiani. Gli investigatori indagano sull'origine dell'incendio, favorito secondo i primi rilievi dal vento e dalle coperture in palma.
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