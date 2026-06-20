Libano, ancora raid israeliani nonostante cessate il fuoco

Pochi sfollati sono riusciti a rientrare nelle loro case nel sud del Libano dopo il nuovo cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, entrato in vigore alle 16 locali del 19 giugno. Molti sono però stati costretti a tornare indietro a causa dei raid dell'aviazione israeliana, che continua a colpire strade e villaggi del profondo sud. Israele rivendica libertà d'azione nel Paese, mentre Hezbollah minaccia di rispondere a eventuali attacchi. Nella zona di Nabatiye, seconda città del sud dopo Tiro, si contano vittime a decine e i droni non hanno mai smesso di sorvolare i cieli, capitale compresa.
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