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Spagna, moglie di Sanchez a processo: passaporto ritirato

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Il giudice istruttore di Madrid Juan Carlos Peinado ha rinviato a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, disponendo una serie di misure cautelari per il rischio di fuga: ritiro del passaporto, divieto di lasciare il Paese e obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale.

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