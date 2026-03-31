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Petroliera russa verso Cuba, arriva carico di greggio

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Una petroliera russa sanzionata è arrivata a Cuba con un carico di greggio destinato a un’isola colpita da una grave crisi energetica. Gli Stati Uniti hanno consentito la consegna per ragioni umanitarie, dopo mesi senza rifornimenti e con blackout diffusi in tutto il Paese.

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