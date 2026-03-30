Cina, dopo 6 anni ok ai voli diretti verso la Corea del Nord

La compagnia di bandiera cinese Air China ha ripreso il 30 marzo i voli diretti tra Pechino e Pyongyang: una decisione che mette fine a una sospensione di sei anni dei collegamenti tra le capitali della Cina e della Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC), ovvero la Corea del Nord. Il ripristino della rotta aerea tra i due paesi confinanti segue la ripresa, il 12 marzo, dei servizi ferroviari internazionali di passeggeri in entrambe le direzioni. Sia i voli passeggeri che i treni diretti nella RPDC erano stati sospesi nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19.