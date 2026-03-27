Arabia Saudita, Zelensky incontra esperti militari ucraini

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato in Arabia Saudita esperti militari impegnati nello studio delle difese contro droni e missili. Durante la visita è stato firmato un accordo di cooperazione militare con Riyadh, con l’obiettivo di rafforzare tecnologia e sicurezza.
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