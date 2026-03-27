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Ciclone Narelle su Australia occidentale, danni e blackout

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Il ciclone Narelle ha raggiunto la costa dell’Australia occidentale con venti fino a 260 km/h, causando blackout, danni e interruzioni nella produzione di gas. Le autorità parlano di una situazione complessa e invitano alla massima cautela.

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