A Maastricht, nei Paesi Bassi, uno scheletro rinvenuto sotto il pavimento di una chiesa potrebbe appartenere al celebre moschettiere D’Artagnan. I resti sono stati scoperti durante lavori di manutenzione e sono ora al centro di analisi approfondite, tra cui test del DNA, per confermarne l’identità.
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