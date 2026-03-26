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Olanda, resti in chiesa: forse il moschettiere DâArtagnan

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A Maastricht, nei Paesi Bassi, uno scheletro rinvenuto sotto il pavimento di una chiesa potrebbe appartenere al celebre moschettiere D’Artagnan. I resti sono stati scoperti durante lavori di manutenzione e sono ora al centro di analisi approfondite, tra cui test del DNA, per confermarne l’identità.

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