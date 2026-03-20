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Razzo Artemis II verso la rampa, pronto per il lancio

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Nelle prime ore di venerdì 20 marzo la NASA ha avviato il trasferimento del razzo Artemis II verso la rampa di lancio a Cape Canaveral, rispettando i tempi previsti per un possibile lancio il 1° aprile. Il movimento, durato diverse ore, segna una fase chiave del programma: la missione sarà il primo volo con equipaggio in orbita lunare da oltre 50 anni.

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