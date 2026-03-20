Razzo Artemis II verso la rampa, pronto per il lancio

Nelle prime ore di venerdì 20 marzo la NASA ha avviato il trasferimento del razzo Artemis II verso la rampa di lancio a Cape Canaveral, rispettando i tempi previsti per un possibile lancio il 1° aprile. Il movimento, durato diverse ore, segna una fase chiave del programma: la missione sarà il primo volo con equipaggio in orbita lunare da oltre 50 anni.
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