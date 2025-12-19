A Dacca, in Bangladesh, migliaia di persone hanno manifestato per le strade della città in seguito alla morte del popolare leader giovanile Sharif Osman Hadi, ucciso da aggressori mascherati. Durante le proteste i manifestanti hanno vandalizzavano le redazioni del più grande quotidiano del paese, Prothom Alo.
Prossimi video
Australia, surfisti omaggiano vittime di Bondi Beach
Mondo
Bangladesh, vandalizzate redazioni giornali durante proteste
Mondo
Usa, morto suicida autore sparatoria alla Brown University
Mondo
Pagine, la rassegna stampa di Sky Tg24 del 19 dicembre
Mondo
Guerra in Ucraina, intesa in Ue prestito a Kiev da 90 miliardi
Mondo
Meloni: "Su fondi per Ucraina e il Mercosur ha prevalso il buon senso"
Mondo
Ucraina, nuovo round di colloqui paralleli in Florida
Mondo