Bangladesh, vandalizzate redazioni giornali durante proteste

Mondo

A Dacca, in Bangladesh, migliaia di persone hanno manifestato per le strade della città in seguito alla morte del popolare leader giovanile Sharif Osman Hadi, ucciso da aggressori mascherati. Durante le proteste i manifestanti hanno vandalizzavano le redazioni del più grande quotidiano del paese, Prothom Alo.

