Usa, morto suicida autore sparatoria alla Brown University

Mondo

In New Hampshire la polizia ha rintracciato il responsabile della sparatoria alla Brown University. L’uomo, un 48enne studente dell’università, è stato ritrovato morto all’interno di un deposito. Secondo l'Fbi e la polizia di Providence, l’aggressore si sarebbe tolto la vita.

