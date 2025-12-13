Il 13 dicembre il governo cambogiano ha diffuso video che mostrano gravi danni a due ponti nella provincia di Pursat, lungo il confine con la Thailandia. Phnom Penh accusa le forze thailandesi di aver colpito infrastrutture civili e di aver utilizzato anche artiglieria navale durante la notte. Bangkok conferma scontri armati in diverse province di frontiera e sostiene di aver reagito al fuoco di armi pesanti cambogiane. I combattimenti proseguono da giorni lungo un confine di oltre 800 chilometri, nonostante l’annuncio di un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
Prossimi video
Messico, milioni in pellegrinaggio alla Vergine di Guadalupe
Mondo
Libia, riapre il Museo Nazionale di Tripoli dopo 13 anni
Mondo
Scontri Thailandia-Cambogia, danneggiati ponti al confine
Mondo
Nuove foto con Epstein, Trump minimizza
Mondo
Sky Tg24 Mondo, Gaza dentro la tempeste
Mondo
Trump snobba incontri sull'Ucraina, accordo ancora lontano
Mondo
Guerra in Ucraina, Ue decide congelamento indeterminato asset russi
Mondo