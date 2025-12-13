Messico, milioni in pellegrinaggio alla Vergine di Guadalupe

Il 12 dicembre milioni di fedeli hanno raggiunto Città del Messico per venerare la Vergine di Guadalupe, in uno dei più grandi eventi cattolici al mondo. Pellegrini provenienti da tutto il Paese hanno camminato per giorni fino alla basilica, alcuni in ginocchio o spingendo carretti votivi. Le autorità parlano di un afflusso di decine di milioni di persone nell’arco della settimana. La basilica sorge sul colle dove, secondo la tradizione, la Vergine apparve nel 1531, segnando l’inizio della conversione del Messico al cattolicesimo.
