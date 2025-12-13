Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nuove foto con Epstein, Trump minimizza

Mondo

Il 12 dicembre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha liquidato come irrilevanti le nuove immagini che lo ritraggono insieme a Jeffrey Epstein, diffuse dai Democratici al Congresso. Le foto provengono dalla residenza del finanziere e fanno parte di una più ampia revisione di materiale legata al caso Epstein. La pubblicazione riaccende le polemiche su un dossier che continua a creare difficoltà politiche alla Casa Bianca. Il Dipartimento di Giustizia ha ribadito di non aver trovato elementi per indagare terze persone, mentre una parte dell’elettorato repubblicano resta critica sulla gestione del caso.

Prossimi video

Messico, milioni in pellegrinaggio alla Vergine di Guadalupe

Mondo

Libia, riapre il Museo Nazionale di Tripoli dopo 13 anni

Mondo

Scontri Thailandia-Cambogia, danneggiati ponti al confine

Mondo

Nuove foto con Epstein, Trump minimizza

Mondo

Sky Tg24 Mondo, Gaza dentro la tempeste

Mondo

Trump snobba incontri sull'Ucraina, accordo ancora lontano

Mondo