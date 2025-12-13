Libia, riapre il Museo Nazionale di Tripoli dopo 13 anni

Il 12 dicembre ha riaperto al pubblico il Museo Nazionale della Libia a Tripoli, chiuso dal 2011 dopo la caduta di Muammar Gheddafi. Il museo, noto anche come As-Saraya Al-Hamra, è stato ristrutturato dal Governo di unità nazionale insediato nel 2021. Gli spazi espositivi ospitano reperti che vanno dalla preistoria alle epoche greca, romana e islamica. Tra le opere più rilevanti figurano mosaici, sculture, monete e antiche mummie provenienti dal sud e dall’est del Paese.
