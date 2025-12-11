Vietnam, Hanoi soffocata da smog e inquinamento

L’11 dicembre Hanoi è stata avvolta da una fitta coltre di smog, con un indice AQI pari a 213, classificato come “molto insalubre”. Le autorità vietnamite attribuiscono l’inquinamento al traffico, alle attività industriali, ai cantieri e alla combustione di rifiuti urbani e agricoli. Dal 2026 scatteranno divieti parziali per moto a benzina nel centro, estesi poi anche alle auto a combustibili fossili. Il Ministero della Salute ha inoltre chiesto alle fabbriche di ridurre le attività quando il PM2.5 supera quota 200.