Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vietnam, Hanoi soffocata da smog e inquinamento

Mondo

L’11 dicembre Hanoi è stata avvolta da una fitta coltre di smog, con un indice AQI pari a 213, classificato come “molto insalubre”. Le autorità vietnamite attribuiscono l’inquinamento al traffico, alle attività industriali, ai cantieri e alla combustione di rifiuti urbani e agricoli. Dal 2026 scatteranno divieti parziali per moto a benzina nel centro, estesi poi anche alle auto a combustibili fossili. Il Ministero della Salute ha inoltre chiesto alle fabbriche di ridurre le attività quando il PM2.5 supera quota 200.

Prossimi video

Crollo in un cantiere in Corea del Sud: morti e dispersi

Mondo

Francia, sequestrate 2 tonnellate di cocaina nei Caraibi

Mondo

All’asta a Parigi un rarissimo violino Guarneri del Gesù

Mondo

Vietnam, Hanoi soffocata da smog e inquinamento

Mondo

Caraibi, sequestrate 2 tonnellate di cocaina

Mondo

La premio Nobel Machado a Oslo: per la pace serve la democrazia

Mondo