Francia, sequestrate 2 tonnellate di cocaina nei Caraibi

L’11 dicembre le Forze armate francesi hanno diffuso immagini del sequestro di oltre 2 tonnellate di cocaina intercettate nei Caraibi. Il carico, circa 2.360 chilogrammi, era nascosto a bordo di un peschereccio senza bandiera fermato il 1° dicembre nelle Antille. I militari hanno contato 67 balle di stupefacente, portando a circa 31 tonnellate il totale dei sequestri effettuati nella regione nel 2025.
