Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crollo in un cantiere in Corea del Sud: morti e dispersi

Mondo

L’11 dicembre un crollo in un cantiere di una biblioteca a Gwangju ha provocato almeno un morto e dei dispersi. I vigili del fuoco hanno riferito che un quarto lavoratore è rimasto intrappolato e sono in corso le operazioni per liberarlo. Il cedimento si è verificato durante una gettata di cemento sulla struttura in ferro. Le ricerche proseguono mentre le autorità valutano le cause dell’incidente.

Prossimi video

Crollo in un cantiere in Corea del Sud: morti e dispersi

Mondo

Francia, sequestrate 2 tonnellate di cocaina nei Caraibi

Mondo

All’asta a Parigi un rarissimo violino Guarneri del Gesù

Mondo

Vietnam, Hanoi soffocata da smog e inquinamento

Mondo

Caraibi, sequestrate 2 tonnellate di cocaina

Mondo

La premio Nobel Machado a Oslo: per la pace serve la democrazia

Mondo