Crollo in un cantiere in Corea del Sud: morti e dispersi

L’11 dicembre un crollo in un cantiere di una biblioteca a Gwangju ha provocato almeno un morto e dei dispersi. I vigili del fuoco hanno riferito che un quarto lavoratore è rimasto intrappolato e sono in corso le operazioni per liberarlo. Il cedimento si è verificato durante una gettata di cemento sulla struttura in ferro. Le ricerche proseguono mentre le autorità valutano le cause dell’incidente.