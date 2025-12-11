L’11 dicembre un crollo in un cantiere di una biblioteca a Gwangju ha provocato almeno un morto e dei dispersi. I vigili del fuoco hanno riferito che un quarto lavoratore è rimasto intrappolato e sono in corso le operazioni per liberarlo. Il cedimento si è verificato durante una gettata di cemento sulla struttura in ferro. Le ricerche proseguono mentre le autorità valutano le cause dell’incidente.
Prossimi video
Crollo in un cantiere in Corea del Sud: morti e dispersi
Mondo
Francia, sequestrate 2 tonnellate di cocaina nei Caraibi
Mondo
All’asta a Parigi un rarissimo violino Guarneri del Gesù
Mondo
Vietnam, Hanoi soffocata da smog e inquinamento
Mondo
Caraibi, sequestrate 2 tonnellate di cocaina
Mondo
La premio Nobel Machado a Oslo: per la pace serve la democrazia
Mondo
Gaza, Amnesty denuncia crimini contro umanità di Hamas
Mondo