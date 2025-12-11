All’asta a Parigi un rarissimo violino Guarneri del Gesù

Il 16 dicembre a Parigi sarà messo all’asta un rarissimo violino di Guarneri del Gesù, con una stima intorno ai 2 milioni di euro. Lo strumento, realizzato tra il 1727 e il 1730, è esposto da Artcurial vicino agli Champs-Élysées. La casa d’aste ricorda che nel mondo sono registrati solo circa 150 Guarneri del Gesù, molti meno degli Stradivari. Il violino, descritto come una vera opera d’arte con un timbro eccezionale, segue vendite recenti che hanno raggiunto cifre ancora più alte.