Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

All’asta a Parigi un rarissimo violino Guarneri del Gesù

Mondo

Il 16 dicembre a Parigi sarà messo all’asta un rarissimo violino di Guarneri del Gesù, con una stima intorno ai 2 milioni di euro. Lo strumento, realizzato tra il 1727 e il 1730, è esposto da Artcurial vicino agli Champs-Élysées. La casa d’aste ricorda che nel mondo sono registrati solo circa 150 Guarneri del Gesù, molti meno degli Stradivari. Il violino, descritto come una vera opera d’arte con un timbro eccezionale, segue vendite recenti che hanno raggiunto cifre ancora più alte.

Prossimi video

Crollo in un cantiere in Corea del Sud: morti e dispersi

Mondo

Francia, sequestrate 2 tonnellate di cocaina nei Caraibi

Mondo

All’asta a Parigi un rarissimo violino Guarneri del Gesù

Mondo

Vietnam, Hanoi soffocata da smog e inquinamento

Mondo

Caraibi, sequestrate 2 tonnellate di cocaina

Mondo

La premio Nobel Machado a Oslo: per la pace serve la democrazia

Mondo