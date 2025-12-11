Caraibi, sequestrate 2 tonnellate di cocaina

Le Forze Armate francesi hanno diffuso immagini della scoperta di oltre 2 tonnellate di cocaina nei Caraibi. Il 1° dicembre, a bordo di un peschereccio senza bandiera nelle Antille, sono stati sequestrati 2.360 kg di droga, suddivisi in 67 panetti. Con questa operazione, il totale della cocaina sequestrata nella regione nel 2025 sale a 31 tonnellate
