Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caraibi, sequestrate 2 tonnellate di cocaina

Mondo

Le Forze Armate francesi hanno diffuso immagini della scoperta di oltre 2 tonnellate di cocaina nei Caraibi. Il 1° dicembre, a bordo di un peschereccio senza bandiera nelle Antille, sono stati sequestrati 2.360 kg di droga, suddivisi in 67 panetti. Con questa operazione, il totale della cocaina sequestrata nella regione nel 2025 sale a 31 tonnellate

Prossimi video

Caraibi, sequestrate 2 tonnellate di cocaina

Mondo

La premio Nobel Machado a Oslo: per la pace serve la democrazia

Mondo

Gaza, Amnesty denuncia crimini contro umanità di Hamas

Mondo

Merz: non lasciamo che l'Europa sia divisa da nessuno

Mondo

Bulgaria, in migliaia protestano in piazza contro il governo

Mondo

Premio Nobel per la pace: l'intervento di Maria Corina Machado a Oslo

Mondo