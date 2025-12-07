Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, drone danneggia tetto centrale Chernobyl

Mondo

Un drone ha colpito la centrale di Chernobyl, danneggiando la struttura protettiva completata nel 2019. L’IAEA avverte che il guscio non svolge più la sua funzione principale e raccomanda importanti lavori di ristrutturazione. Le autorità ucraine attribuiscono l’attacco alla Russia, mentre Mosca nega ogni responsabilità. La centrale, ormai inattiva dal 2000, resta sotto stretta sorveglianza per il rischio radioattivo

Prossimi video

Liverpool, migliaia di Babbi Natale alla “Santa Dash”

Mondo

Ucraina, drone danneggia tetto centrale Chernobyl

Mondo

Ungheria, giovani in piazza contro i blitz antidroga

Mondo

Sri Lanka, aiuti aerei nei villaggi isolati dal ciclone

Mondo

Grecia, villaggio Anochori sommerso da piena fiume Enipeas

Mondo

Il Papa all'Angelus: "prego per le popolazioni del Sud Est Asiatico"

Mondo