Ucraina, drone danneggia tetto centrale Chernobyl

Un drone ha colpito la centrale di Chernobyl, danneggiando la struttura protettiva completata nel 2019. L’IAEA avverte che il guscio non svolge più la sua funzione principale e raccomanda importanti lavori di ristrutturazione. Le autorità ucraine attribuiscono l’attacco alla Russia, mentre Mosca nega ogni responsabilità. La centrale, ormai inattiva dal 2000, resta sotto stretta sorveglianza per il rischio radioattivo
