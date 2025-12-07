Sri Lanka, aiuti aerei nei villaggi isolati dal ciclone

Un elicottero militare ha consegnato aiuti a un villaggio isolato da una frana a Badulla, mentre il Paese prova a rialzarsi dopo il passaggio del ciclone Ditwah. Un volo Edelweiss è atterrato a Colombo con ulteriori forniture e l’Aeronautica indiana ha inviato parti di un ponte per ripristinare i collegamenti. Il bilancio ufficiale parla di almeno 627 morti e 190 dispersi, secondo il Centro gestione disastri