Liverpool, migliaia di Babbi Natale alla “Santa Dash”

Mondo

Migliaia di corridori vestiti da Babbo Natale hanno invaso le strade di Liverpool per la Santa Dash annuale di 5 km. L’evento, il più grande del Regno Unito tra le corse festive, segna l’inizio delle celebrazioni natalizie della città. I partecipanti raccolgono fondi per otto associazioni benefiche locali, unendo sport e solidarietà

