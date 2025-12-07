Migliaia di corridori vestiti da Babbo Natale hanno invaso le strade di Liverpool per la Santa Dash annuale di 5 km. L’evento, il più grande del Regno Unito tra le corse festive, segna l’inizio delle celebrazioni natalizie della città. I partecipanti raccolgono fondi per otto associazioni benefiche locali, unendo sport e solidarietà
Prossimi video
Liverpool, migliaia di Babbi Natale alla “Santa Dash”
Mondo
Ucraina, drone danneggia tetto centrale Chernobyl
Mondo
Ungheria, giovani in piazza contro i blitz antidroga
Mondo
Sri Lanka, aiuti aerei nei villaggi isolati dal ciclone
Mondo
Grecia, villaggio Anochori sommerso da piena fiume Enipeas
Mondo
Il Papa all'Angelus: "prego per le popolazioni del Sud Est Asiatico"
Mondo
Papa all'Angelus:"non dimentichiamo che la pace è possibile"
Mondo