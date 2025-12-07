Offerte Sky
Grecia, villaggio Anochori sommerso da piena fiume Enipeas

Mondo

In Grecia, le piogge torrenziali della tempesta Byron hanno fatto esondare l’Enipeas, allagando Anochori e facendo attivare dalle autorità l’allerta 112. L’acqua ha sommerso case, strade e auto, interrompendo anche l’accesso a Katochori. I residenti hanno denunciato alluvioni ricorrenti e infrastrutture mai riparate dopo la tempesta Daniel, che nel 2023 aveva devastato la regione. Gli abitanti hanno accusato le autorità greche di ignorare un problema che dura da oltre cinque anni

