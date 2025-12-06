Indonesia, alluvioni causano centinaia di vittime e dispersi

Il 6 dicembre le alluvioni e le frane causate dal ciclone che ha colpito l’Indonesia hanno provocato centinaia di vittime e moltissimi dispersi sull’isola di Sumatra. Isolati anche scuole e villaggi, rimasti senza collegamenti per giorni. Le autorità locali chiedono lo stato di emergenza nazionale, mentre il governo centrale parla di situazione in graduale miglioramento.
