Indonesia, alluvioni causano centinaia di vittime e dispersi

Mondo

Il 6 dicembre le alluvioni e le frane causate dal ciclone che ha colpito l’Indonesia hanno provocato centinaia di vittime e moltissimi dispersi sull’isola di Sumatra. Isolati anche scuole e villaggi, rimasti senza collegamenti per giorni. Le autorità locali chiedono lo stato di emergenza nazionale, mentre il governo centrale parla di situazione in graduale miglioramento.

