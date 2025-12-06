Il 5 dicembre è iniziata a Lione, in Francia, la tradizionale Fête des Lumières, il Festival delle Luci. Per quattro giorni la città ospita installazioni luminose su edifici storici, piazze e monumenti. Sono attesi quasi due milioni di visitatori da tutto il mondo. L’evento celebra la Vergine Maria con candele accese alle finestre delle abitazioni. Circa 20 opere luminose di artisti francesi e internazionali animano il centro urbano.
Prossimi video
Indonesia, alluvioni causano centinaia di vittime e dispersi
Mondo
Lione, al via il Festival delle luci 2025
Mondo
Pakistan-Afghanistan, confine chiuso per nuove schermaglie
Mondo
Ucraina, raid russi colpiscono infrastrutture energetiche
Mondo
Incendi in Australia, case distrutte Nuovo Galles del Sud
Mondo
Venezuela, protestano i parenti dei detenuti colombiani
Mondo
Ucraina, attacchi russi su otto regioni, danneggiate infrastrutture
Mondo