Lione, al via il Festival delle luci 2025

Il 5 dicembre è iniziata a Lione, in Francia, la tradizionale Fête des Lumières, il Festival delle Luci. Per quattro giorni la città ospita installazioni luminose su edifici storici, piazze e monumenti. Sono attesi quasi due milioni di visitatori da tutto il mondo. L’evento celebra la Vergine Maria con candele accese alle finestre delle abitazioni. Circa 20 opere luminose di artisti francesi e internazionali animano il centro urbano.