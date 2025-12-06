Offerte Sky
Ucraina, raid russi colpiscono infrastrutture energetiche

Mondo

Il 6 dicembre, nuovi attacchi russi con droni e missili hanno colpito le infrastrutture energetiche in diverse regioni dell’Ucraina. Blackout e disagi si sono registrati in almeno otto aree del Paese. Sono stati colpiti anche impianti di produzione di energia e calore nelle regioni di Chernihiv, Zaporizhzhia, Leopoli e Dnipropetrovsk. Le stazioni della metropolitana continuano a essere utilizzate dalla popolazione come rifugi durante i bombardamenti.

