Pakistan-Afghanistan, confine chiuso per nuove schermaglie

Mondo

Il 6 dicembre decine di persone sono rimaste bloccate sul lato pakistano del confine di Chaman dopo nuovi scontri a fuoco tra Pakistan e Afghanistan. Le autorità hanno chiuso il passaggio dopo un intenso scambio di colpi avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre. I due Paesi avevano riavviato da pochi giorni negoziati di pace senza però arrivare a risultati concreti. Le parti hanno comunque confermato l’impegno a mantenere un cessate il fuoco. Non risultano segnalazioni ufficiali su vittime.

