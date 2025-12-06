Il 6 dicembre decine di persone sono rimaste bloccate sul lato pakistano del confine di Chaman dopo nuovi scontri a fuoco tra Pakistan e Afghanistan. Le autorità hanno chiuso il passaggio dopo un intenso scambio di colpi avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre. I due Paesi avevano riavviato da pochi giorni negoziati di pace senza però arrivare a risultati concreti. Le parti hanno comunque confermato l’impegno a mantenere un cessate il fuoco. Non risultano segnalazioni ufficiali su vittime.
Prossimi video
Indonesia, alluvioni causano centinaia di vittime e dispersi
Mondo
Lione, al via il Festival delle luci 2025
Mondo
Pakistan-Afghanistan, confine chiuso per nuove schermaglie
Mondo
Ucraina, raid russi colpiscono infrastrutture energetiche
Mondo
Incendi in Australia, case distrutte Nuovo Galles del Sud
Mondo
Venezuela, protestano i parenti dei detenuti colombiani
Mondo
Ucraina, attacchi russi su otto regioni, danneggiate infrastrutture
Mondo