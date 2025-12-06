Offerte Sky
Venezuela, protestano i parenti dei detenuti colombiani

Mondo

I parenti dei colombiani detenuti in Venezuela hanno bloccato per il secondo giorno un importante valico di frontiera. La protesta nasce per chiedere il rilascio dei loro cari reclusi nelle prigioni venezuelane

