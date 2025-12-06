Offerte Sky
Inondazioni in Sri Lanka, sale il bilancio delle vittime

Mondo

È salito a 607 morti e 214 dispersi il bilancio delle vittime delle inondazioni in Sri Lanka, causate dal ciclone Ditwah. Oltre 4mila case sono state distrutte

