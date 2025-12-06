Usa, Trump riceve il Premio Fifa per la Pace: “Grande onore”

Donald Trump ha partecipato alla cerimonia per il sorteggio del Mondiale 2026, al Kennedy Center di Washington, dove è stato premiato con il "Premio Fifa per la Pace", una nuova onorificenza appena creata. "Questo premio è uno dei più grandi onori della mia vita", ha detto il presidente Usa
