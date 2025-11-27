Offerte Black Friday
Principessa Kate Middleton al Centro Anna Freud di Londra

Mondo

Il 27 novembre la Principessa Kate ha visitato il Centro Anna Freud a Londra, lanciando un progetto della Royal Foundation per formare operatori sanitari sullo sviluppo sociale ed emotivo dei bambini

