Principessa Kate Middleton al Centro Anna Freud di Londra

Il 27 novembre la Principessa Kate ha visitato il Centro Anna Freud a Londra, lanciando un progetto della Royal Foundation per formare operatori sanitari sullo sviluppo sociale ed emotivo dei bambini
