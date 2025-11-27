Iraq, attacco giacimento gas Khor Mor: interrotta produzion

La produzione del giacimento di gas iracheno di Khor Mor, uno dei più grandi della regione del Kurdistan, è stata interrotta dopo che un attacco missilistico ha colpito un impianto di stoccaggio, provocando numerose interruzioni di corrente. I responsabili del bombardamento sono ancora al momento sconosciuti.
