Inondazioni in Malesia, migliaia di persone evacuate

Mondo

Le piogge torrenziali hanno provocato inondazioni nel nord della Malesia, costringendo migliaia di persone a evacuare, lasciando le case sommerse, mentre le autorità hanno avvertito che ci saranno ulteriori acquazzoni

