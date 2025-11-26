Le piogge torrenziali hanno provocato inondazioni nel nord della Malesia, costringendo migliaia di persone a evacuare, lasciando le case sommerse, mentre le autorità hanno avvertito che ci saranno ulteriori acquazzoni
Inondazioni in Malesia, migliaia di persone evacuate
