Ex papamobile diventa clinica mobile per i bambini di Gaza

Mondo

Il 25 novembre è stata presentata a Betlemme la clinica mobile ricavata dal veicolo usato da Papa Francesco durante la visita del 2014. Il progetto, benedetto dal pontefice prima della sua morte e affidato a Caritas, ha trasformato il pick-up donato da Mahmoud Abbas in uno spazio sanitario per piccoli pazienti. Il cardinale Anders Arborelius ha spiegato che il mezzo vuole ricordare che “i bambini di Gaza non sono stati dimenticati”. Caritas Sweden stima una capacità di circa 200 visite al giorno. L’ingresso nella Striscia resta però incerto: la clinica è pronta, ma Israele non ha ancora autorizzato il passaggio.

