Colombia, scoperta la tartaruga Shakiremys colombiana

Nel deserto della Tatacoa, Colombia, ricercatori hanno scoperto un fossile di tartaruga vissuta 13 milioni di anni fa. Il nuovo esemplare, chiamato Shakiremys colombiana in onore della cantante Shakira, mostra caratteristiche uniche di evoluzione e adattamento ai corsi d’acqua. Il fossile, con cranio e carapace completi, è stato trovato a La Victoria, importante sito paleontologico del Miocene