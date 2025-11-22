Offerte Black Friday
Colombia, scoperta la tartaruga Shakiremys colombiana

Mondo

Nel deserto della Tatacoa, Colombia, ricercatori hanno scoperto un fossile di tartaruga vissuta 13 milioni di anni fa. Il nuovo esemplare, chiamato Shakiremys colombiana in onore della cantante Shakira, mostra caratteristiche uniche di evoluzione e adattamento ai corsi d’acqua. Il fossile, con cranio e carapace completi, è stato trovato a La Victoria, importante sito paleontologico del Miocene

