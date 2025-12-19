Il 19 dicembre gli agricoltori francesi hanno continuato a bloccare strade nel sud-ovest della Francia contro la gestione della dermatite nodulare bovina. I sindacati contestano l’abbattimento obbligatorio delle mandrie colpite, giudicato eccessivo e dannoso per il settore. Il governo ha avviato una massiccia campagna di vaccinazione, anche con il supporto dell’esercito, per contenere il virus. Le proteste si inseriscono in un malcontento più ampio legato a concorrenza estera e regolamentazione europea. Parigi ribadisce che non sosterrà accordi commerciali UE senza maggiori tutele per gli agricoltori.
Prossimi video
Messico, ad Acolman la tradizione delle piñata natalizie
Mondo
Cile, nuovo parco nazionale previsto a Capo Froward
Mondo
Putin, disposti a negoziare sulla pace, la palla è nel campo di Kiev e della Ue
Mondo
Bangladesh, appello alla calma dopo proteste a Dhaka
Mondo
Francia, agricoltori protestano per malattie del bestiame
Mondo
TikTok, accordo per la cessione delle attività Usa
Mondo
Timeline, quali sono state le decisioni del consiglio Ue su Ucraina
Mondo