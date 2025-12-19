Francia, agricoltori protestano per malattie del bestiame

Il 19 dicembre gli agricoltori francesi hanno continuato a bloccare strade nel sud-ovest della Francia contro la gestione della dermatite nodulare bovina. I sindacati contestano l’abbattimento obbligatorio delle mandrie colpite, giudicato eccessivo e dannoso per il settore. Il governo ha avviato una massiccia campagna di vaccinazione, anche con il supporto dell’esercito, per contenere il virus. Le proteste si inseriscono in un malcontento più ampio legato a concorrenza estera e regolamentazione europea. Parigi ribadisce che non sosterrà accordi commerciali UE senza maggiori tutele per gli agricoltori.