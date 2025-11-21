In Ucraina un attacco aereo russo ha colpito la città di Zaporizhzhia provocando almeno 5 morti e diversi feriti. Secondo il governatore Ivan Fedorov i servizi di emergenza della regione sono entrati in azione per spegnere gli incendi ed evacuare i civili feriti.
Prossimi video
Bevilacqua: "Il piano di pace si poteva fare già tre anni fa"
Mondo
Craxi: "Il piano di pace è debole"
Mondo
Cop30, incendio durante negoziati: delegati evacuati
Mondo
Ucraina, attacco russo contro Zaporizhzhia: almeno 5 morti
Mondo
Guerra in Ucraina, i punti del piano Usa. Zelensky: pace sia dignitosa
Mondo
Trump annuncia incontro con sindaco di New York Mamdani
Mondo
Zelensky riceve proposta di pace Usa, parlerà con Trump a breve
Mondo