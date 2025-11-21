Offerte Black Friday
Ucraina, attacco russo contro Zaporizhzhia: almeno 5 morti

Mondo

In Ucraina un attacco aereo russo ha colpito la città di Zaporizhzhia provocando almeno 5 morti e diversi feriti. Secondo il governatore Ivan Fedorov i servizi di emergenza della regione sono entrati in azione per spegnere gli incendi ed evacuare i civili feriti.

