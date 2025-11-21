Il presidente americano Trump ha incontrato alla Casa Bianca oltre una dozzina di ex ostaggi israeliani e i loro familiari, definendoli “eroi”. In video diffusi sui social, il presidente ha espresso sostegno al gruppo e ha consegnato loro la sua Presidential Challenge Coin, una medaglia commemorativa speciale che il Presidente degli Stati Uniti può consegnare personalmente a militari, funzionari, cittadini o gruppi ritenuti meritevoli
Prossimi video
Bulgaria, operazione contro traffico di reperti: 35 arresti
Mondo
Bangladesh, scossa di magnitudo 5.7: evacuati uffici a Dhaka
Mondo
Vietnam, decine di morti per piogge torrenziali e frane
Mondo
Trump incontra ex ostaggi israeliani Hamas alla Casa Bianca
Mondo
Dubai Air Show, lo schianto di un caccia indiano Tejas
Mondo
Ucraina, cosa prevede il piano di pace Usa in 28 punti
Mondo
Città del Messico, manifestanti in piazza contro corruzione
Mondo