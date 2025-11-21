Trump incontra ex ostaggi israeliani Hamas alla Casa Bianca

Il presidente americano Trump ha incontrato alla Casa Bianca oltre una dozzina di ex ostaggi israeliani e i loro familiari, definendoli “eroi”. In video diffusi sui social, il presidente ha espresso sostegno al gruppo e ha consegnato loro la sua Presidential Challenge Coin, una medaglia commemorativa speciale che il Presidente degli Stati Uniti può consegnare personalmente a militari, funzionari, cittadini o gruppi ritenuti meritevoli