Pakistan, esplosione fabbrica Faisalabad: almeno 15 morti

In Pakistan almeno 15 persone sono morte e altre 7 sono rimaste ferite in seguito a un’esplosione in una fabbrica a Faisalabad. Lo scoppio ha fatto crollare parte dell’edificio e distrutto diverse case vicine, lasciando diverse persone intrappolate sotto le macerie.
