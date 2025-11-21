Offerte Black Friday
Pakistan, esplosione fabbrica Faisalabad: almeno 15 morti

Mondo

In Pakistan almeno 15 persone sono morte e altre 7 sono rimaste ferite in seguito a un’esplosione in una fabbrica a Faisalabad. Lo scoppio ha fatto crollare parte dell’edificio e distrutto diverse case vicine, lasciando diverse persone intrappolate sotto le macerie.

