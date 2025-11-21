Offerte Black Friday
Cop30, incendio durante negoziati: delegati evacuati

Mondo

A Belem, in Brasile, è divampato un incendio nella sede della COP30 durante i lavori per elaborare un nuovo accordo sul clima. Le autorità hanno domato il rogo, che non ha provocato feriti, mentre il personale di sicurezza ha ordinato ai delegati di abbandonare l’edificio fino a nuova comunicazione.

