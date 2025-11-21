Cop30, incendio durante negoziati: delegati evacuati

A Belem, in Brasile, è divampato un incendio nella sede della COP30 durante i lavori per elaborare un nuovo accordo sul clima. Le autorità hanno domato il rogo, che non ha provocato feriti, mentre il personale di sicurezza ha ordinato ai delegati di abbandonare l’edificio fino a nuova comunicazione.
