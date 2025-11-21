Bangladesh, scossa di magnitudo 5.7: evacuati uffici a Dhaka

Il 21 novembre un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito il Bangladesh, con epicentro a Narsingdi, circa 40 chilometri dalla capitale Dhaka. Le vibrazioni hanno spinto molti residenti a correre in strada, tra cui lavoratori di uffici che hanno descritto mobili in movimento e forte paura. Le scosse sono state avvertite anche negli Stati indiani orientali confinanti, senza danni segnalati. Secondo l’autorità sismica bengalese, il sisma si è originato a 10 chilometri di profondità.