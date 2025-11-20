Offerte Black Friday
Ucraina, attacco russo su Ternopil: morti e feriti

Mondo

Il 19 novembre un attacco russo con droni e missili ha colpito palazzi residenziali a Ternopil, nell’Ucraina occidentale. Più di venti le vittime. Il ministro dell’Interno Ihor Klymenko ha riferito che diverse altre persone risultano disperse, tra cui tre bambini. Quasi cento persone sono rimaste ferite nell’ondata di bombardamenti. Mosca ha lanciato 476 droni e 48 missili in tutto il Paese, colpendo infrastrutture energetiche e di trasporto e causando blackout in diverse regioni.

