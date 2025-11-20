Prossimi video
Caso Epstein, Trump firma la legge per la diffusione dei documenti
Mondo
Sky Tg24 Mondo, alla Cop30 stretta per trovare l'accordo
Mondo
Trump: mi occuperò della guerra in Sudan, lo chiede Riad
Mondo
Tregua Gaza, raid su Striscia. Idf: risposta a attacco Hamas
Mondo
Guerra Ucraina, Axios: piano Trump prevede riconoscimento Criemea e Donbass
Mondo
Generazione Europa, la proposta di accorpare fondi Pac e coesione fa discutere
Mondo
Elena Kostyuchenko: qualsiasi colloqui su pace Ucraina, miglire delle bombe
Mondo