Usa, Trump e principe saudita rilanciano asse Usa-Arabia

Il Presidente americano Trump ha ospitato alla Casa Bianca il principe saudita Mohammed bin Salman in un gala con star globali e ha annunciato nuove intese strategiche e maxi investimenti sauditi negli Stati Uniti
