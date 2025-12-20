Offerte Sky
Sydney, bagnini rendono omaggio alle vittime di Bondi Beach

Mondo

Circa 1.000 bagnini hanno tenuto una veglia sulla Bondi Beach di Sydney sabato mattina (20 dicembre), sei giorni dopo che due uomini armati hanno ucciso 15 persone e ne hanno ferite decine durante una celebrazione in riva al mare dell'Hanukkah, la festa ebraica delle luci.

