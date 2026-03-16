Guerra in Ucraina, la salute mentale dei bambini tra fuga e rimozione

In Ucraina, dopo 4 anni di guerra, sono già oltre 100mila gli orfani mentre è incalcolabile il numero di bambini traumatizzati dal conflitto. Decine di associazioni si occupano della salute mentale dei minori: offrire aiuto psicologico è fondamentale per provare ad arginare i danni della guerra sulla generazioni future. Anche questi aspetti fanno parte della ricostruzione del paese